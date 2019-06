Sarri: "Dito medio ai tifosi della Juve? Un errore. Rigori e maglie a strisce? Frase strumentalizzata"

"Il dito medio ai tifosi della Juve? E' stato un errore. Sono stato allo Juventus Stadium in panchina da allenatore del Napoli, praticamente in mezzo ai tifosi bianconeri e nessuno mi ha detto niente. Non bisogna identificare dieci stupidi con una tifoseria". Così Maurizio Sarri ha risposto in conferenza stampa alla domanda sul famoso episodio del dito medio ai tifosi juventini prima del match di Torino nell'aprile 2018.

"La frase sui rigori e sulla maglia a strisce? E' stata strumentalizzata. Si riferiva ad una mia litigata con Orsato", ha aggiunto l'ex tecnico del Napoli.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!