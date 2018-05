Sarri furioso dopo il discorso di De Laurentiis: sarebbe pronto alle dimissioni

Il discorso di Aurelio De Laurentiis non avrebbe per nulla rassicurato Maurizio Sarri. Anzi, il tecnico del Napoli sarebbe furibondo dopo le parole del Presidente. A riportare l'indiscrezione è la Gazzetta dello Sport, che parla di dimissioni già pronte da consegnare al patron del Napoli. Un colpo basso per i tifosi che credono fortemente in Sarri. L'allenatore, toscano ma nato a Bagnoli, sarebbe rimasto deluso dal discorso presidenziale, pronunciato in diverse forme e con troppe sfumature, ma che in sostanza avrebbe dato la percezione di un rapporto logoro tra i due. Così Sarri avrebbe deciso di salutare la società e De Laurentiis stesso, che in alcuni passaggi sembra aver indicato l'uscita al suo allenatore.