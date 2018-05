Sarri: “Juve squadra più potente sotto tutti i punti di vista”

"Non so se lo scudetto l'abbia vinto la squadra più forte, la Juventus è sicuramente la più potente, sotto tutti i punti di vista”. Così l'allenatore degli azzurri al termine di Sampdoria-Napoli, vinta dai partenopei 0-2 ma inutile dal punto di vista della lotta al titolo, finito ai bianconeri dopo lo 0-0 sul campo della Roma.

“Cosa dovevamo fare in più per provare a vincere – prosegue Sarri – Dovevamo andare a letto più presto la sera prima di Firenze: la squadra ha subito un contraccolpo dopo Inter-Juventus, per come è andata quella partita. Mi spiace solo aver perso il campionato in albergo e non sul campo”. Il riferimento, implicito, è anche alle polemiche sul controverso arbitraggio di Orsato in occasione del derby d'Italia.

“Dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità e della sensibilità – è il parere di Sarri, che però ritorna ancora sulle polemiche di questa stagione – ma anche la Lega deve migliorare: delle ultime 16 partite, abbiamo giocato 14 volte dopo la Juventus”.

"Stasera abbiamo giocato su standard elevati, mi ha fatto molto piacere vedere la squadra esprimersi così nonostante il contesto. I tifosi mi chiedono di restare? Questa tifoseria io la amo profondamente e questo sentimento non cambierà mai, a prescindere da tutto".

Sarri si è espresso anche sui cori contro Napoli intonati dai tifosi liguri: “Fossi il sindaco di Napoli e avessi i fondi a disposizione inviterei i tifosi a vedere quanto è bella la città e come sono i napoletani poi cambierebbero idea e non ci sarebbero più certi cori, perché sono cori che nascono dall'ignoranza. La tifoseria della Sampdoria è una tifoseria tra le più civili. Non so se siano sfottò o cori razzisti ma io a questa cosa ormai ci sono abituato. I cori sono frutto dell'ignoranza intesa come non conoscenza”.