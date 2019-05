Sarri vince l'Europa League, la dedica ai napoletani: "Ma il calcio ti porta a fare altri percorsi"

Maurizio Sarri festeggia il suo primo trofeo europeo, dopo aver battuto nella finale di Europa League l'Arsenal per 4-1 con il Chelsea.

"A chi dedico questo trofeo? Chiaro che ti viene di farlo a persone care, della tua famiglia, ma parlando di calcio dedico questa vittoria ai tifosi napoletani perchè è una soddisfazione che a loro non sono riuscito a dare e ai nostri ragazzi che non sono potuti arrivare fino a qui per infortuni dopo aver lottato per tutta una stagione", ha detto l'ex tecnico del Napoli a fine partita ai microfoni di Sky Sport.

Impossibile, però, non parlare di futuro e di quelle voci insistenti che lo vorrebbero sulla panchina della Juve nella prossima stagione: "Ho ancora due anni di contratto. Mi confronterò con la società. Negli ultimi giorni sono stato accostato a molte panchine. Mi hanno fatto piacere i complimenti del Napoli e del suo presidente, i napoletani sanno benissimo l’amore che provo per loro e sanno che l'anno scorso ho scelto l’estero per non andare direttamente in un’altra italiana. Avranno sempre il mio rispetto, ma a volte la professione porta a fare altri percorsi. Il mio rapporto con loro, però, non cambierà mai. De Laurentiis divertito se andassi alla Juve? Il presidente è un uomo di mondo, ci sta che abbia detto così!", ha concluso Sarri.