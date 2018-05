Sarri deluso da De Laurentiis, spunta la versione del tecnico: "Non meritavo questo trattamento"

Mentre si è oramai delineata la situazione sulla panchina del Napoli per il prossimo anno, sulla quale siederà Carlo Ancelotti, il futuro dell'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri resta ancora pieno di incognite.

Secondo una ricostruzione del Mattino, Sarri sarebbe deluso dal comportamento di Aurelio De Laurentiis e si aspetta a questo punto l'esonero, che dovrebbe costare al patron circa 500mila euro. Una soluzione che però non è detto gli permetta di accasarsi altrove, dato che nel caso dovesse arrivare dopo il 1 luglio gli farebbe ritrovare già le principali panchine europee occupate. “Non meritavo di venire liquidato guardando la tv – avrebbe confidato ad alcuni amici – in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa”.

Sarri pare abbia saputo della separazione non direttamente dal club, quindi. Uno smacco ad opera della società, ma anche un “tradimento” da parte di alcuni suoi collaboratori (a questo punto ex) che pare invece faranno parte del team di Carlo Ancelotti. La sensazione del tecnico è che la società non abbia mai realmente provato a trattenerlo, cosa che avrebbe capito soprattutto domenica sera, e la presunta trattativa con lui per il rinnovo a questo punto non è certo ci sia mai stata.

La speranza per Sarri, a questo punto, è tutta nell'incrinato rapporto tra Roman Abramovich ed Antonio Conte: il desiderio dell'allenatore toscano resta quello di trasferirsi a Londra per guidare il Chelsea.