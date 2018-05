Sarri incerto sul futuro: "Non so cosa farò, domani parlerò con la mia famiglia"

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo Napoli-Crotone: "Il pubblico a Napoli è stato stupendo tutto l'anno. Anche oggi in 50mila ci hanno tributato per un punteggio record ma senza vittoria. La squadra ha fatto un campionato straordinario, ha fatto per tre anni consecutivi il record di punti del club, andando sempre in crescita. Al di là di allenare o meno il prossimo anno, un posto nel mio cuore ce l'avranno sempre. Non so cosa farò. Domani parlerò con la mia famiglia prima di tutto, quello che riteniamo più giusto in questo momento. Il presidente ha bisogno di una risposta velocemente e lo capisco", spiega il mister.

"L'unica mia perplessità è che nella vita tutto finisce e la verità è che a volte è meglio far finire le storie fino a quando sono belle. Non so se questo gruppo potrà rimanere tutto insieme, alcuni hanno clausola e richieste da squadre top nel mondo, non so se la società riuscirà a tenere tutto questo gruppo. Non penso che potrei andare in un'altra squadra italiana immediatamente, perchè il ricordo di Napoli sarebbe troppo forte", conclude il mister.