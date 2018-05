Sarri-ADL, incontro in vista: spunta un retroscena sulla clausola

Pare essere arrivato il momento dell'incontro tra Maurizio Sarri ed Aurelio De Laurentiis, in programma domani, pare intorno a ora di pranzo data la doppia seduta di allenamento fissata per gli azzurri.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, pare che la clausola rescissoria da otto milioni nel contratto di Sarri sia in scadenza: il 22 maggio, e non il 31 come si diceva inizialmente.

Sarri chiede un Napoli più competitivo, De Laurentiis un Napoli che valorizzi i giovani e l'intera rosa. Le due parti potrebbero incontrarsi, ma sono molto distanti nonostante la stragrande maggioranza dei tifosi vorrebbe l'allenatore toscano ancora sulla panchina azzurra.