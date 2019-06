Sarri: "Sui cori razzisti non cambierò idea. Se al San Paolo mi fischiano sarà per amore"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha risposto anche ad alcune domande di giornalisti napoletani presenti in sala: "Sui cori razzisti non posso cambiare idea, perchè cambio società. In Italia bisogna cambiare ed è giusto fermare le partite. Siamo quaranta anni indietro rispetto al resto dell'Europa su queste cose".

"Come mi aspetto di essere accolto al San Paolo dai tifosi del Napoli? Se mi applaudono o mi fischiano sarà comunque una manifestazione d'amore ed il mio affetto nei loro confronti non cambierà. Io avevo necessità di ritornare in Italia nella mia situazione familiare e se questa opportunità me la offre la più grande società italiana, devo rispettare la mia professionalità", ha aggiunto il tecnico.

