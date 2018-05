Cori contro Napoli a Marassi, Sarri furioso con il quarto uomo

Allo stadio Ferraris, nel corso del primo tempo di Sampdoria-Napoli, sono andati in scena i soliti cori beceri contro la città partenopea.

La cosa non è affatto piaciuta al tecnico azzurro Maurizio Sarri che, come testimoniato dalla bordocampista di Sky Vanessa Leonardi, si è infuriato con il quarto uomo per il ripetersi dei cori razzisti, provenienti da una delle curve occupate dai tifosi di casa.