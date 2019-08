Amichevole in famiglia in casa Juve, cori contro i napoletani: Sarri fa finta di nulla

Nel consueto test in famiglia per la Juventus, che ha visto affrontarsi a Villar Perosa le formazioni A e B (quest'ultima militante in Lega Pro), dagli spalti si è levato qualche coro "chi non salta è napoletano". Il fatto è curioso perché c'era volontà di notare eventuali reazioni di Maurizio Sarri, il tecnico ex Napoli, ex idolo dei tifosi partenopei. Nessuna reazione: come riporta il sito IlBianconero, il tecnico ha continuato a passeggiare nella sua area tecnica senza badare ai cori lanciati dagli spalti, o volutamente ignorandoli.

La gara è finita 3-1 per la formazione allenata da Sarri.