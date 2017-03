Napoli-Real Madrid, Sarri: "Faremo girare i cogl... al Real Madrid"

Conferenza stampa di mister Sarri alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid. Con l'allenatore azzurro il capitano Hamsik.

Ecco alcuni dei passaggi principali delle dichiarazioni di Sarri.

DE LAURENTIIS E REAL - "Siamo uniti in questo momento, l'obiettivo comune è di far bene. L'incontro è andato bene, abbiamo parlato di cinema. Di calcio abbiamo parlato 30 secondi e non della partita contro la Roma. La pressione è del Real Madrid, però noi dobbiamo metterli in grandissima difficoltà. Abbiamo la tifoseria campione del Mondo, è una partita quasi impossibile, proveremo a fargli girare leggermente i cogli...", ha dichiarato il mister.

DIFESA - "L'aspetto più importante è sicuramente quello della fase difensiva. Occorrono applicazione, sacrificio e attenzione. Dobbiamo riuscire a contenerli il più a lungo possibile. Vanno sfruttate le poche occasioni.

SU MERTENS - "Lo valutiamo meglio oggi, ma credo abbia avuto solo un accenno di crampi".

LE PAROLE DI HAMSIK - "La sfida al Real Madrid vogliamo godercela, come se la godranno i tifosi. l'urlo 'Champions' si sentirà fino a Torino. E' una delle una delle più importanti della mia carriera , difficilmente la dimenticherò", ha dichiarato in conferenza stampa il capitano slovacco del Napoli.