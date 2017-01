Napoli-Palermo, Sarri sulla convocazione di Milik: "Non si sente ancora pronto"

Milik non sarà quasi certamente convocato, come pure si sperava e sembrava plausibile, per la gara di domani in cui gli azzurri saranno impegnati al San Paolo contro il Palermo.

Nel corso della conferenza stampa pregara, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha sottolineato che l'impiego del polacco potrebbe essere ancora prematuro. "Ho parlato ieri con lui - ha spiegato il toscano - sarebbe più contento se si potesse allenare perché non si sente completamente pronto. Oggi gli riparlo, ma la sua sensazione ieri era di aver bisogno di allenarsi".

A proposito degli avversari, Sarri ha specificato che "il Palermo fuori casa ha fatto risultati", e che "le sue problematiche sono tra le mura interne". "In trasferta - ha proseguito l'allenatore del Napoli - è a metà classifica, è una squadra che ha individualità di alto livello e può aver spazzato via la negatività con il cambio d'allenatore. Questa è una partita delicata in cui dobbiamo dimostrare la nostra crescita a livello di mentalità".