Dopo aver visto Parma-Juve in tv da casa, Maurizio Sarri è arrivato nella giornata di lunedì a sorpresa alla Continassa. Il tecnico, apparso sorridente, si è fermato in auto a scattare foto con i tifosi bianconeri presenti all'esterno del centro sportivo, come mostrano le immagini di Sportmediaset.

A questo punto non è del tutto da escludere una presenza in panchina dell'allenatore toscano sabato sera allo Juventus Stadium nel match contro il Napoli.