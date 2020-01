Niente Napoli per Sarri nel suo futuro: "Dopo la Juve potrei anche smettere"

"Considererei i fischi una manifestazione d'affetto. Sarà una partita particolare, ma è anche vero che non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale di fronte a un obiettivo collettivo, che è quello di cercare di portare a casa punti. La partita è difficile e complicata. Per me sarà una partita particolare, ma non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale di fronte a un obiettivo collettivo, che è quello di portare a casa i tre punti. Sarà una partita difficile e complicata per tantissimi obiettivi", dichiara in conferenza stampa Sarri, alla vigilia del suo primo ritorno al San Paolo.

Futuro

"Dopo la Juve penso di smettere, se me lo chiedete così di botto. Dipende se penserò dopo questa esperienza di poter far bene, ma sinceramente ora non ci penso", spiega il tecnico toscano escludendo di fatto un eventuale futuro a Napoli.

Formazione

"Gli aspetti ambientali hanno sfaccettature positive e negative, non guardo questo. Se Higuain domani gioca è perché viene da una partita straordinaria, se non gioca è perché prendo un altro tipo di decisione. Le valutazioni sono prettamente tattiche". La Juve potrebbe infatti giocare con Ramsey in appoggio a Dybala e Ronaldo, con il Pipita in panchina.

Gattuso

"Con l'inserimento di Demme torna ad avere un punto di riferimento per vie centrali. Il Napoli è una squadra forte che anche nei periodi difficili in una gara secca può fare un grande partita. Ha una classifica che non corrisponde a come hanno giocato. Il Napoli è primo in possesso palla, in baricentro e in tiri fatti. Leggendo questi dati viene naturale pensare che possano risollevarsi rapidamente. Gattuso dà grande solidità", conclude.