L'agente di Sarri è a Londra: il Chelsea pagherà la clausola rescissoria

L'agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, è a Londra per chiudere con il Chelsea. Il tecnico azzurro è in cima ai desideri di Abramovich che deve però sistemare la questione Conte, reduce dal trionfo in FA Cup contro il Manchester United di Mourinho. Il Chelsea sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro liberando Maurizio Sarri dal legame contrattuale con il Napoli.

Il tecnico azzurro, ha rifiutato lo Zenit e come riporta il Dailystar, potrebbe guadagnare 4,4 milioni di euro allenando il Chelsea.