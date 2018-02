Sarri al Chelsea? Su Twitter i tifosi inglesi già pazzi di lui

È una notizia bomba quella riportata dalla Gazzetta dello Sport. Il Chelsea, guidato ora da Antonio Conte, starebbe pensando a Maurizio Sarri come prossimo allenatore. Il patron dei 'Blues', il magnate russo Abramovich, sarebbe calcisticamente innamorato del tecnico del Napoli e del suo modo di far giocare la squadra. Per questo sembrerebbe disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto stipulato tra Sarri e De Laurentiis. Otto milioni di euro. Con questa cifra Sarri potrebbe essere liberato e accordarsi con i londinesi. Per questo motivo, come riporta la Gazzetta, il presidente del Napoli vorrebbe ridiscutere il contratto per eliminare la clausola o quantomeno gonfiarla.



Ma sui social networks i tifosi londinesi sono già pazzi del nuovo, eventuale, allenatore. "Sarri è uno dei migliori allenatori al mondo", scrive un tifoso inglese. "Meraviglioso". "Se lascia Conte, tutta la vita con Sarri", scrive un altro utente su Twitter. "Sarri sarebbe perfetto", commenta una tifosa. Parallelamente molti tifosi del Napoli scrivono increduli: "Non andrà mai al Chelsea".