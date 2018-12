Tifosi del Chelsea intonano cori antisemiti, Sarri: "Vergogna"

Due episodi di cori razzisti da parte dei suoi tifosi potrebbero costare al Chelsea una penalizzazione europea. I fatti risalgono all'ultimo turno di Europa League, quando i supporters blues avrebbero intonato cori antisemiti diretti ai tifosi del Tottenham, e ancora prima durante la gara di campionato tra Chelsea e Manchester City. Interpellato, l'allenatore del Chelsea, l'ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha risposto così: "Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. In Italia esistono purtroppo gli stessi problemi. C’è una forma di discriminazione nei confronti di persone provenienti dal Sud. Sono stato l’allenatore a Napoli per 3 anni e conosco molto bene la situazione. La battaglia va combattuta unendo le forze. A volte mi sorprende che tutti chiedano all’Inghilterra la soluzione. E' la stessa vergogna in tutto il mondo"