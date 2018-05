L'ex Napoli e Chelsea Dalla Bona intervistato dagli inglesi: "Sarri? Bravo, ma non eccelso"

Il doppio ex di Napoli e Chelsea Samuele Dalla Bona è stato intervistato da Goal riguardo il possibile approdo a Londra del tecnico Maurizio Sarri. Sarri dovrebbe sostituire sulla panchina dei Blues il manager Antonio Conte, e Dalla Bona (73 gare con il Chelsea, 43 con il Napoli) non crede sia una buona mossa da parte del club presieduto da Roman Abramovich.

"Sarri ha fatto giocare un gran bel calcio", spiega Dalla Bona. "Il Napoli ha un buon sistema di gioco ma la Juventus, anche giocando peggio, vince ogni anno. Sarri ha bisogno di fare un altro passo in avanti per essere un campione e un allenatore di livello mondiale. Per ora è un bravo tecnico, solo questo perché non ha vinto nulla. Se giochi bene ma non vinci non significa niente. Non so se al Chelsea vincerà, quando arrivò Conte ne ero già sicuro. Non sarà facile per Sarri".