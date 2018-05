CALCIOMERCATO NAPOLI - Conte vince la FA Cup: Sarri più lontano dal Chelsea?

Maurizio Sarri sembra essere più lontano dal Chelsea. Antonio Conte, infatti, ha guidato i 'blues' alla vittoria in FA Cup, battendo per 1-0 in finale il Manchester United.

Salgono, a questo punto, le possibilità di permanenza dell'ex ct dell'Italia sulla panchina del club londinese, anche in virtù di un altro anno di contratto a cifre elevatissime.

Lo stesso Conte, al termine del match, ha dichiarato ai microfoni di FoxSports: "La mia posizione è molto chiara, sin da gennaio. Ho deciso di non ascoltare altre proposte e di proseguire qui. Dal canto mio ho tutta l'intenzione di rispettare il contratto che ho con il Chelsea".