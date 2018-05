Futuro Sarri, dall'Inghilterra: "Conte lascerà il Chelsea nelle prossime 48 ore"

Resta ancora in piedi la pista Chelsea per Maurizio Sarri. Secondo quanto scrive in Inghilterra il Daily Express, infatti, nelle prossime 48 ore dovrebbe consumarsi il divorzio tra Antonio Conte ed il club di Roman Abramovich, nonostante la vittoria della FA Cup.

Per il noto quotidiano inglese, in corsa per la sostituzione ci sarebbero l'attuale tecnico del Napoli, Luis Enrique e Jardim del Monaco.

A questo elenco, secondo l'Evening Standard, si sarebbe aggiunto anche il nome di Slavisa Jokanovic, attuale allenatore del Fulham.