Bye bye Sarri, c'è l'accordo con il Chelsea: resta però il nodo clausola

Maurizio Sarri ha raggiunto un'intesa di massima con il Chelsea, anche se manca ancora qualche tassello per l'ufficialità.

A rappresentare l'ex tecnico azzurro l'agente e gli intermediari: l'incontro con i dirigenti del Chelsea è durato sette ore.

Il contratto pluriennale dovrebbe portare Sarri a guadagnare 6 milioni di euro all'anno. Prima di arrivare all'ufficialità bisogna però loquidare Conte, che ha il contratto con i Blues per un altro anno e poi trovare l'accordo tra il Napoli e il Chelsea, visto che De Laurentiis non intende fare sconti sulla clausola rescissoria di 8 milioni di euro per liberare il tecnico toscano.