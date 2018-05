La provocazione da Torino: "Juve, prendi Sarri"

Clamorosa e provocatoria idea del portale juventino TuttoJuve.net: "Sarri si sta liberando dal Napoli. L'uomo che ha quasi rotto la straordinaria egemonia della Juventus, il più deciso e chiaro applicatore di schemi alla perfezione che ha saputo fare 91 punti con una rosa mediocre, che ha fatto divertire tifosi e avversari e che ha valorizzato giocatori scadenti, sarebbe l'allenatore giusto per costruire una Juventus sensazionale".

L'invito a Marotta è quello di non farsi scappare l'ormai ex tecnico azzurro. "Bisogna fare presto, prenderlo subito mandare via Allegri e dare in mano all’ex allenatore del Napoli la fantastica rosa della Juventus con all'interno Higuain che Sarri ha portato ad un valore altissimo, con Allegri sembrava solo il cugino. Bisogna approfittare del momento, ingaggiare questo tecnico e puntare anche all’Europa con un gioco veloce, preciso e pieno di contenuti tecnici e tattici. Non oseremmo pensare cosa farebbe Sarri con i super campioni a disposizione della Juventus. Lasciarlo scappare ora sarebbe un errore imperdonabile".