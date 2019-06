Video della Ssc Napoli sui social: i napoletani danno il bentornato in Italia a Sarri

Il Napoli, a modo suo, dà il bentornato in Italia a Maurizio Sarri nel giorno della presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Juventus.

Il club partenopeo ha infatti pubblicato sui social un video ironico in cui i tifosi azzurri fanno gli auguri al tecnico per la sua nuova avventura in bianconero.

