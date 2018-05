"Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone": gli juventini festeggiano così la Coppa Italia

I tifosi della Juventus presenti ieri all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro il Milan hanno ben pensato di festeggiare la vittoria dei bianconeri con cori discriminatori contro Napoli.

Per l'occasione hanno ripreso quanto già intonato dai sostenitori della Fiorentina – peraltro loro rivali storici, almeno fino al rocambolesco finale di questa stagione di Serie A – ovvero una variazione sul tema di “Sarò con te”.

“Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”, recitava la canzone, peraltro non il solo riferimento a Napoli fatto dalla curva bianconera durante il match: molti, come sempre, i riferimenti razzisti e di incitamento al Vesuvio.