Attento Napoli, su Azmoun c'è anche il Milan

Anche il Milan sarebbe interessato all'ala iraniana dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun, calciatore di cui da settimane si fa un gran parlare in ottica Napoli.

Il 25enne attaccante ha impressionato allo Zenit, con 26 gol e 10 assist in 45 presenze in tutte le competizioni. Un'annata straordinaria, che ha portato lo Zenit a spingere sul prezzo del cartellino, a questo punto di almeno 30 milioni.

Al momento il Napoli resta il club favorito per il giocatore, ma deve risolvere il problema degli slot per extracomunitari occupati. Da quanto si raccoglie dai media locali, invecem il Milan pare abbia avuto dei colloqui iniziali con l'agente di Azmoun e nelle prossime settimane si capirà se l'interesse può tradursi in una trattativa.