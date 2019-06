ANTEPRIMA - Napoli, spunta Sarabia del Siviglia: può liberarsi per 18 milioni

Un nome nuovo arriva dalla Spagna per il calciomercato del Napoli. Si tratta di Pablo Sarabia, 27enne centrocampista offensivo del Siviglia, ex Real Madrid e campione europeo Under 21 con la nazionale iberica nel 2013.

Il giocatore - secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica spagnola "Nostre Sport" - sarebbe finito nel mirino degli azzurri, pronti a contendersi il classe 1992 con Psg e Roma.

Sarabia ha un contratto in scadenza nel 2020, che non ha voluto prolungare perchè intende giocare la Champions League. Il calciatore potrebbe liberarsi dal Siviglia con una clausola da 18 milioni di euro, valida fino al prossimo 22 agosto.