Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Milik dal primo minuto

Ultima gara in trasferta per il Napoli 2017/2018. Gli azzurri sono di scena al Ferraris di Genova, avversaria la Sampdoria. Il Napoli non ha più obiettivi, con la Juve a -6 ma tecnicamente già campione d'Italia. Sarri concede quindi la chance da titolare ad Arkadiusz Milik, che cerca la forma giusta per i Mondiali in Russia, a cui prenderà parte con la Polonia. Le formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki, Caprari.