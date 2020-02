Samp-Napoli, i convocati: out Ruiz, tornano Koulibaly e Mertens

Kalidou Koulibaly e Dries Mertens tornano a disposizione di Gennaro Gattuso, per la prima volta nel 2020. I due azzurri figurano, infatti, nell'elenco dei convocati per il match di Genova contro la Sampdoria.

C'è anche Allan, mentre non ci sarà Fabian Ruiz fermato da un attacco febbrile. In dubbio Demme, come annunciato da Gattuso in conferenza stampa.

Questo l'elenco completo dei convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.