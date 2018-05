Un Napoli da record torna al successo: 2-0 alla Samp a Marassi

Il Napoli torna alla vittoria dopo la sconfitta con la Fiorentina ed il pareggio intorno contro il Torino, battendo la Sampdoria a domicilio per 2-0.

I gol di Milik e Albiol nella ripresa regalano agli azzurri l'intera posta in palio. Battuto il record di punti di sempre in un campionato sia per il club partenopeo che per una seconda classificata in Serie A.

Vergogna sugli spalti a Marassi: nella ripresa l'arbitro Gavillucci è stato costretto a sospendere la partita per alcuni minuti per cori beceri piovuti dalla curva doriana. Già nel primo tempo Sarri si era infuriato con il quarto uomo per il ripetersi dei cori.