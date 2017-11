La vittoria della Sampdoria sulla Juventus (per tre reti a due) in campionato ha provocato reazioni di giubilo tra i tifosi del Napoli, che vedono i bianconeri restare fermi al palo dopo la sconfitta. Il Napoli, infatti, dopo la vittoria di misura contro il Milan di ieri è a + 4 sulla Juventus. Resiste la Roma a 5 punti dalla capolista (ma con una partita in meno).