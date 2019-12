Salvini: "Gattuso al Milan è stato sfortunato, spero al Napoli gli vada meglio"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Salvini, leader della Lega, interrogato sul Napoli e l'avvicendamento in panchina: “Gattuso? Il problema del Milan non sono gli allenatori, ma altro. Ho amato con tutte le mie forze Gattuso da giocatore, usciva sempre sudato. In panchina al Milan è stato poco fortunato, spero lo sia di più a Napoli, perché lo merita".

"Sul campo di calcio la mia carriera è finita 10 anni fa, guardo il calcio in TV, anche se il Milan non regala troppe soddisfazioni. Ruolo? Giocavo terzino destro, o libero", ha aggiunto l'ex ministro.