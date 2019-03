Salvatore Esposito contro Cristiano Ronaldo su Twitter: “Ha simulato”

È un Salvatore Esposito scatenato quello che ha commentato la partita Napoli-Juventus. L'attore di Gomorra, in veste di tifoso azzurro, non ha preso benissimo l'espulsione a Meret per un presunto fallo su Cristiano Ronaldo. La sua esternazione è stata, come tanti tifosi azzurri, affidata ai social. Esposito non ha esitato a dire che Ronaldo abbia simulato in quella situazione condendo tutto con un pizzico di sarcasmo che non è andato giù ai tifosi juventini.

Il tweet

“Ronaldo si lancia a terra(prima) solo perché si presume che sia stato toccato da Meret. Non è stato toccato quindi è simulazione. Tutto il resto è la solita noia o stile Juve fate voi. E sono felice di scoprire che anche uno Juventino sa cosa è un regolamento... ”. Queste le parole dell'interprete della serie tv Sky, di cui è in uscita la quarta stagione, a cui sono seguiti una serie di commenti negativi in risposta al suo sfogo.