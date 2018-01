Bagni premia i ragazzi a rischio di Chiaiano: "Mercato Napoli? Arriveranno solo riserve"

Centro ragazzi provenienti dalle zone più degradate della provincia napoletana hanno dato vita a un quadrangolare organizzato dal Centro sportivo nazionale Fiamma. La manifestazione si è tenuta nel Centro Villa Nestore di Chiaiano, bene confiscato alla camorra e ristrutturato per essere restituito al quartiere.

Una Befana solidale che ha visto un cerimoniere d'eccezione. A premiare i ragazzi, infatti, è stato Salvatore Bagni, ex mediano del Napoli di Maradona e del primo Scudetto. Sul mercato degli azzuri, Bagni ha un'idea chiara: "Non arriveranno titolari perché l'undici del Napoli è già competitivo. Arriveranno riserve per migliorare una rosa già buona. La squadra di Sarri non è ancora pronta per competere su tre fronti".