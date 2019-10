Champions League, Il Napoli a Salisburgo nella Red Bull Arena

Il Napoli, in testa alla classifica con quattro punti del girone di Champions league, affronta in trasferta il Salisburgo, secondo a quota tre, dopo sei mesi dall'ultimo scontro con gli austriaci.

Ecco come scnederanno in campo le due squadre alla Red Bull Arena, nel match definito da Carletto Ancelotti ieri in conferenza stampa come "partita clou del girone".

Formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

SALISBURGO (4-4-2) Stankovic; Kristensen, Ongue'ne', Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovi, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland.