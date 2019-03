Il Napoli perde col Salisburgo ma passa ai quarti (LE IMMAGINI)

Il Napoli di Carlo Ancelotti passa ai quarti di Europa League. Non senza sofferenze visto che il ritorno è finito 3 a 1 per il Salisburgo. In realtà la qualificazione degli azzurri non è mai stata in bilico grazie anche al vantaggio ottenuto immediatamente grazie a Milik. Il Salisburgo a quel punto doveva fare cinque gol per qualificarsi ma non si è arreso.

Dopo dieci minuti è andato in rete con Dabour pareggiando la gara. Il primo tempo è stato comunque in controllo degli uomini di Ancelotti che hanno continuato a giocare e dominare la gara. Il secondo tempo, invece, è calato il ritmo degli azzurri iniziando a soffrire gli avversari che sono riusciti a segnare prima con Gulbrandsen e poi nel recupero con Leitgeb. In mezzo un palo in girata di Dabour. Non è bastato agli austriaci con il Napoli che passa ai quarti per la soddisfazione di Ancelotti.

Le parole di Ancelotti

“L'obiettivo era non farci schiacciare e gestire il vantaggio dell'andata. Non dobbiamo rivedere il secondo tempo e guardare al quarto di finale che sarà impegnativo. Siamo stati molto bravi nel primo tempo e dopo c'è stata sofferenza ma avevamo un vantaggio che ci permetteva di gestire. La sofferenza del secondo tempo è stata generale ma la coppia difensiva è andata bene soprattutto nel primo tempo. Sono molto contento perché avevamo un'emergenza in difesa. La partita è stata ben giocata nel primo tempo e la chiave è stata chiudere 3 a 0 l'andata”.

L'allenatore del Napoli ha poi dato informazioni sulle condizioni di Insigne e Chiriches. “Insigne ha avuto un fastidio durante il riscaldamento e avrebbe anche potuto giocare ma abbiamo preferito evitare problemi. Chiriches, invece, ha avuto un problema muscolare”. Poi il tecnico azzurro ha parlato dei prossimi mesi del Napoli. “Nel sorteggio l'importante è che ci sia il Napoli. L'obiettivo è quello di tenere duro fino alla fine. In campionato non siamo in una posizione tranquilla. Dobbiamo essere concentrati dopo la battuta d'arresto contro il Sassuolo. Dobbiamo essere vigili e l'obiettivo se non si può arrivare primi è quello di arrivare secondi”.