Ancelotti in conferenza: “Col Salisburgo partita clou del girone”

"È il momento clou del girone, il Salisburgo sta facendo bene. Ottenere un risultato positivo in Austria potrebbe essere fondamentale". Lo dice l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del match di Champions League a Salisburgo. "Dobbiamo mettere in campo le nostre idee -aggiunge il tecnico emiliano ai microfoni di Sky Sport-. Abbiamo l'esperienza dello scorso anno, è vero che abbiamo perso ma dopo 20 minuti avevamo chiuso il discorso qualificazione. Dovremo avere il controllo del gioco.

Le assenze

Assenze in difesa? Dispiace sempre avere degli indisponibile, ma la formazione che ha giocato contro il Verona ha tre dei calciatori che hanno giocato quasi sempre: Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. Quindi non è che ci sia questa emergenza. Poi magari mettiamo qualcun altro, resta Luperto rispetto a quelli di sabato". Probabile l'impiego di Mertens dal 1' dopo la panchina con il Verona. "Certamente, è un calciatore fresco e ha più possibilità di giocare rispetto ad altri. C'è concorrenza ed è un qualcosa di positivo, il giudice è sempre il campo. Io non faccio la formazione ma scelgo in base a quello che vedo in allenamento".