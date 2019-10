Champions League, il toro del Salisburgo mangia spaghetti con Pulcinella

Un simpatico toro affamato e rosso che mangia un bel piatto di spaghetti con un Pulcinella in difficoltà e una buona bottiglia di vino partenopeo come accompagnamento. Si tratta dell'ironica vignetta che il Red Bull Salisburgo ha scelto per illustrare la gara in programma domani tra gli austriaci e il Napoli, terza giornata del girone di Champions League. "Carina come vignetta", ammettono alcuni tifosi napoletani su twitter. "Simpatici umoristi", replicano, un po' indispettiti altri.



(foto twitter Carlo Alvino)