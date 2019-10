Salisburgo-Napoli: snodo cruciale per la qualificazione agli ottavi

Nell’incontro valevole per la terza giornata di andata del girone E di Champions League, fischio d’inizio previsto domani sera alle ore 21:00, il Napoli, in testa alla classifica con quattro punti, affronta in trasferta il Salisburgo, secondo a quota tre. Poco più di sei mesi dopo i partenopei tornano ad esibirsi alla Red Bull Arena. Lo scorso 14 marzo la fulminea realizzazione di Milik sembrava aver ipotecato il passaggio ai quarti di Europa League la prestazione d'orgoglio dei padroni di casa aveva poi messo alle corde gli ospiti, sconfitti alla fine per 3-1 dopo aver vinto per 3-0 all'andata. Stavolta non si tratta di uno scontro ad eliminazione diretta ma certamente di uno snodo fondamentale per decidere le sorti del girone, gruppo nel quale militano anche i campioni in carica del Liverpool.

Tornare da Salisburgo con i tre punti in tasca consentirebbe di mantenere il primato in graduatoria e di operare un break importante sui diretti rivali dilatando a quattro le lunghezze di vantaggio in attesa della sfida di ritorno che si disputerà al San Paolo il prossimo cinque novembre. Se contro il Verona era importante tornare alla vittoria e la squadra ha centrato il traguardo pur senza offrire la sua miglior prestazione in Austria la musica cambierà radicalmente. Al cospetto di una rivale che ha rivoluzionato l'organico rispetto alla precedente annata ma ha già dimostrato tutto il suo valore spazzando via il Genk davanti al pubblico amico e rimontando uno svantaggio di tre gol ai campioni d'Europa nel tempio di Anfield prima di arrendersi alla rete decisiva siglata da Salah i partenopei dovranno mettere in campo fin dal primo minuto la voglia e l'intensità delle occasioni importanti per non vivere quella che potrebbe rappresentare una serata problematica.

Fondamentale la tenuta delle giuste distanze tra i reparti per mantenere la squadra corta evitando così di creare quegli spazi nei quali i padroni di casa sanno essere letali. Al contrario in prima linea potrebbe essere preferito un assetto formato da giocatori dal baricentro basso per giocare palla a terra e sfruttare l’attacco alla profondità per capitalizzare gli spazi che i padroni di casa sicuramente concederanno come naturale conseguenza di una gara impostata all’attacco e di una difesa certamente non irreprensibile. Tra gli uomini più pericolosi a disposizione del tecnico statunitense Marsch il trio di attaccanti Wang-Haland e Daka ai quali vanno ad aggiungersi il talentuoso Szoboszalai, l'ex United Junuzovic e il trequartista giapponese Minamino.