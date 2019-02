Napoli-Salisburgo, la squadra austriaca schiera in attacco Daka-Dabbour

Squadra offensiva, il Salisburgo sorteggiato come avversaria del Napoli per gli ottavi di Europa League. Ieri gli austriaci hanno eliminato il Club Bruges battendolo per 4-0 in casa e ribaltando il risultato dell'andata. In campionato il tecnico Rose schiera solitamente i suoi con il 4-3-3, anche se in Europa predilige un più accorto 4-4-2. Stelle della squadra sono : la punta israeliana Dabbour, il giovane centravanti Daka (ieri doppietta), il fantasista giapponese Minamino (spesso utilizzata come seconda punta o esterno).



Nel Salisburgo gioca Lainer, terzino destro cercato a lungo dal Napoli nell'ultima sessione estiva di calciomercato, prima di scegliere Malcuit. Va ricordato peraltro che la proprietà del Salisburgo è riconducibile alla Red Bull, stessa azienda proprietaria del Lipsia che nella scorsa stagione eliminò il Napoli dalla Europa League. Il Salisburgo è arrivata in Europa League dopo essere stata eliminata dalla Stella Rossa nei preliminari di Champions League. Stella Rossa che sarebbe poi stata decisiva per l'eliminazione dalla Champions anche del Napoli.