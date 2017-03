CALCIOMERCATO - Dall'Inghilterra: "Sakho nel mirino del Napoli"

Napoli e Southampton sono pronte a sfidarsi in estate per Mamadou Sakho, il fortissimo difensore della nazionale francese. A scriverlo quest'oggi è il noto quotidiano inglese "Daily Star".

Il 27enne centrale difensivo, di proprietà del Liverpool ma in prestito al Crystal Palace dal gennaio scorso, potrebbe lasciare definitivamente Anfield Road in estate, visti i rapporti non ottimali con il tecnico dei 'reds' Jurgen Klopp.

L'ex Paris Saint Germain rappresenterebbe il calciatore ideale per rimpiazzare eventualmente Kalidou Koulibaly, qualora in estate dovesse arrivare sul tavolo azzurro un'offerta 'monstre' dal Chelsea o chi per esso.