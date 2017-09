Sacchi: "Il Napoli fa cose contro la storia"

"Il calcio si gioca con la mente più che con i piedi. Il Napoli fa cose contro la storia. Va a Nizza dopo il 2­-0 dell’andata e attacca 90’: pensi se fosse caduto in contropiede cosa avrebbero detto! Ma ha osato. Ha alzato il livello culturale: oggi a Napoli applaudono il terzo posto, stanno con le grandi con un terzo del bilancio. Sarri sta dando uno stile a un calcio, quello italiano, che non ha stile riconoscibile". Così Arrigo Sacchi ha parlato del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

L'ex commissario tecnico della Nazionale ha parlato anche di Lorenzo Insigne: "Insigne sarebbe stato perfetto per il Barcellona. E' il più grande talento italiano degli ultimi 10 anni, ha intuizioni geniali. Deve solo evitare di fare il 'furbetto' ogni tanto. Quando non ha voglia di correre. Quando Mertens e Hamsik bloccano i centrocampisti, che hanno sbocco solo nel terzino destro, e lui guarda indietro, fa chiusure preventive, invece di tentare di portar via il pallone. È un peccato, perché tatticamente è proprio bravo".