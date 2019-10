Sacchi dubbioso sul Napoli di Ancelotti: "Manca mentalità vincente"

Sulla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha analizzato il momento del Napoli di Ancelotti: "Gli uomini di Ancelotti devono acquisire una mentalità vincente", scrive l'ex C.T. della Nazionale Italiana. "Senza il pressing efficace le incursioni in avanti diventano un'utopia. La mentalità vincente non è solo frutto della propria storia, ma anche della determinazione del gruppo, della capacità lavorativa e della conoscenza".

Già in passato Sacchi aveva parlato del Napoli, in particolare della fase difensiva su cui aveva espresso dubbi: "Solo Di Lorenzo si muove in maniera organica e sinergica", scrisse.