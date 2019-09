Sacchi: "Nella difesa del Napoli solo Di Lorenzo si muove in modo organico e sinergico"

Nel giorno in cui parte la Champions League 2019/20, Arrigo Sacchi incoraggia le quattro squadre italiane, che secondo lui hanno le carte in regola per puntare a superare la fase a gironi ed approdare agli ottavi. "Tutte hanno le possibilità di qualificarsi e per il calcio italiano sarebbe un avvenimento unico e importante", spiega l'ex commissario tecnico della Nazionale dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

Secondo Sacchi, il Napoli ha l'avversario più difficile e in forma del momento, il Liverpool: "Un bell'esame: anche gli uomini di Ancelotti non sono ancora al top ma il tecnico ha il vantaggio di essere al secondo anno di lavoro".

Le maggiori perplessità dell'ex ct riguardano però la difesa azzurra, "dove solo Di Lorenzo si muove in modo organico e sinergico".