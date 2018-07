Salta Sabaly, Arias verso l'Atletico Madrid: la situazione terzini è in stallo

Ieri Aurelio De Laurentiis, durante il consueto 'Vero o falso', ha sorprendentemente smentito l'arrivo di Sabaly, propositivo laterale destro di proprietà del Bordeaux, che sembrava a un passo dal Napoli. A quanto pare le visite mediche hanno evidenziato problemi fisici. Il giocatore sarebbe ancora in fase di riabilitazione dopo l'infortunio patito durante i Mondiali, nella gara tra il suo Senegal e la Colombia. Nulla di irrisolvibile, uno stop che avrebbe tenuto Sabaly fuori forse fino a fine agosto. Ma tanto è bastato per far saltare una trattativa avviata.

Anche il discorso Santiago Arias pare destinato ad arenarsi. Il colombiano patisce uno status da extracomunitario che al Napoli, con quasi tutte le caselle piene, non convince. Ecco perché Arias sembrerebbe intenzionato ad accettare la vantaggiosa proposta dell'Atletico Madrid. A tre settimane dall'inizio del campionato, il club sembra in fase di stallo sul calciomercato.