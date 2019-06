ANTEPRIMA - Napoli, per il ruolo di terzino rispunta Sabaly: sfida con due club turchi

Torna d'attualità il nome di Youssouf Sabaly per il Napoli. Il 26enne terzino senegalese, impegnato nelle prossime settimane in Coppa d'Africa insieme a Kalidou Koulibaly, potrebbe lasciare il Bordeaux in questa finestra estiva di mercato.

Il giocatore era stato già ad un passo dal trasferirsi in azzurro nell'estate 2018, ma un infortunio fece saltare l'operazione. L'ex Psg si è poi completamente ristabilito, collezionando nel corso della stagione 30 presenze con i 'girondini'.

Sabaly, che il ds Cristiano Giuntoli conosce molto bene, potrebbe rappresentare un profilo simile a quello dell'atalantino Castagne, capace di giocare su entrambe le fasce e di alternarsi sia con Di Lorenzo che con Ghoulam.

Sul giocatore, però, ci sono anche due club di Istanbul, Besiktas e Fenerbahce. Il Napoli - stando a quanto riferisce dalla Turchia "Haberturk" - offrirebbe al Bordeaux un prestito con diritto di riscatto per il terzino con un passato al Paris Saint Germain e al Nantes.