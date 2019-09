Krol: "Con il Cagliari serviva un Napoli più aggressivo"

Il Comune di Napoli ha consegnato a Rudd Krol, indimenticato campione olandese del Napoli dei primi Anni '80, la medaglia della città. E' stata l'occasione per chiedere all'ex difensore un commento sulla sconfitta subita dal Napoli contro il Cagliari: "Serviva la stessa intensità che il Napoli ha mostrato con il Liverpool. E' un atteggiamento che gli azzurri devono avere anche in Serie A e non solo in Champions".

Chi meglio di lui, che conosce il calcio olandese, può spiegare che cosa accade a Irving Lozano, apparso spaesato e fuori fase: "Anche De Ligt sta avendo difficoltà alla Juve. Per un attaccante l'amientamento è ancora più complicato. Lui è un buon attaccante, ma nel Psv giocava nel 4-3-3, mentre qui ha trovato un 4-4-2. Ci vorrà un po' di tempo".