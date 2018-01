ANTEPRIMA - Dalla Spagna: "Napoli e City lavorano sotto traccia per Rulli"

Napoli e Manchester City lavorano sotto traccia per portare Geronimo Rulli, portiere della Real Sociedad, all'ombra del Vesuvio a giugno.

A scriverlo in Spagna è "El gol digital", che svela i dettagli della possibile operazione: il club inglese, infatti, dovrebbe riscattare a fine stagione il giocatore per 8 milioni di euro, per poi cederlo agli azzurri a 20 milioni.

La Real Sociedad, dal canto suo, sembra ormai rassegnata a perdere l'argentino in estate e già si starebbe cautelando per il futuro, come dimostra il rinnovo contrattuale dell'estremo difensore Tono Ramirez.