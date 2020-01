Calciomercato, il Napoli chiude il terzo acquisto: visite mediche per Rrahmani

Dopo Lobotka e Demme, il Napoli si rinforza anche in difesa con l'acquisto del 26enne difensore del Verona Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, con cittadinanza albanese, è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli.

Il difensore, tra le rivelazioni del campionato, resterà al Verona sino al termine del campionato per poi passare in maglia azzurra a giugno. Il costo dell'operazione per acquisirlo è di 14 milioni di euro. Il giocatore guadagnerà 1,8 milioni di euro all'anno.

Il Napoli non molla la presa anche su un altro scaligero, il centrocampista Amrabat.