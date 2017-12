Ronaldo: "Sorpreso dall'eliminazione del Napoli in Champions"

"Da un po' di anni la giocano e fanno sempre grandi risultati. E' una sorpresa per me l'eliminazione del Napoli dalla Champions League". Così il due volte Campione del Mondo ed ex Pallone d'Oro, Ronaldo Luis Nazario da Lima, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Mediaset Premium Sport.

L'ex centravanti del Brasile ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A: "L'Inter merita il primo posto in classifica, sono sicuro che può vincere lo scudetto".