"Il Napoli vuole Lukaku: offerta da 70 milioni per il centravanti del Manchester"

Il nome è di quelli altisonanti, che accendono i sogni dei tifosi. Secondo la Gazzetta dello Sport l'attaccante del Manchester United e della Nazionale belga Romelu Lukaku è nel mirino degli azzurri.

La società di De Laurentiis avrebbe contattato la dirigenza dei Red Devils formulando un'offerta da 70 milioni di euro, più di quanto non stia facendo l'Inter che pure viene considerata la primissima pretendente per il calciatore in caso di addio a Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, gli azzurri sarebbero disponibili ad arrivare ad uno stipendio di 10 milioni annui, una cifra inedita per il Napoli.

“L’idea Lukaku – scrive Mimmo Malfitano – è nata anche dalle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, varato dal Governo (ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento): il Decreto è ampliato al sud e permetterebbe al Napoli di risparmiare ancor di più nel caso di assunzione di lavoratori stranieri”.

Sembrerebbe a prima vista una pista altamente improbabile, ma chissà se De Laurentiis – dopo numerose campagne acquisti non proprio capaci di accendere gli antusiasmi – non abbia questa volta in mente davvero il colpo ad effetto.